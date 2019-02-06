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«Боруссия» Д в серии пенальти уступила «Вердеру» в 1/8 финала Кубка Германии

«Боруссия» Д в серии пенальти уступила «Вердеру» в 1/8 финала Кубка Германии
Футбол / Германия

В матче 1/8 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» принимала бременский «Вердер». Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой гостей в серии пенальти — 1:1 (2:2 ДВ, 4:2 по пенальти).

В составе победителей голы на свой счёт записали: Милот Рашица, Клаудио Писарро и Мартин Харник. За «Боруссию» забитыми мячами отметились: Марко Ройс, Кристиан Пулишич и Ашраф Хакими. Таким образом, «Вердер» вышел в 1/4 финала Кубка Германии, а дортмундский клуб завершил выступление в турнире.

В параллельном матче 1/8 финала Кубка Германии «Падерборн 07» обыграл «Дуйсбург». Встреча команд состоялась на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Кубок Германии. 1/8 финала
05 февраля 2019, вторник. 22:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
3:3
2:4
Вердер
Бремен
0:1 – Рашица – 5, 1:1 – Ройс – 45+3, 2:1 – Пулишич – 105, 2:2 – Писарро – 108, 3:2 – Хакими – 113, 3:3 – Харник – 119
Кубок Германии. 1/8 финала
05 февраля 2019, вторник. 22:45 МСК
Дуйсбург
Дуйсбург
1:3
Падерборн 07
Падерборн
1:0 – Каули – 47, 1:1 – Текпетей – 52, 1:2 – Прёгер – 61, 1:3 – Антви-Адджей – 76
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