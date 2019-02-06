Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барселона» — «Реал». 06 февраля. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Чертаново» начнёт весеннюю часть сезона в ФНЛ на «Сапсан Арене»

«Чертаново» начнёт весеннюю часть сезона в ФНЛ на «Сапсан Арене»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

«Чертаново» в нынешнем сезоне ФНЛ проводил домашние матчи на стадионе «Авангард» в подмосковном городе Домодедово. Весеннюю часть команда начнёт на «Сапсан Арене». Два первых домашних матча пройдут на стадионе, который ранее назывался малая спортивная арена «Локомотив».

В дальнейшем рассматривается вариант переезда в спортивный городок в «Лужниках». Реконструированный запасной стадион в «Лужника»х вмещает 1872 зрителя, а на поле уложен натуральный газон.

«Если к апрелю поле в спортивном городке будет надлежащего качества, то еще 4 домашних матча (с «Томью», курским «Авангардом», «Спартаком-2» и «Химками») пройдут именно в „Лужниках“, если нет – продолжим принимать соперников на «Сапсан Арене», пока лужниковский стадион не будет готов к матчам ФНЛ», — сообщает пресс-служба «Чертаново».

Что касается «Арены Чертаново», то работы по приведению стадиона к требованиям ФНЛ активно ведутся, но лицензия на проведение матчей пока не получена.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент