«Чертаново» начнёт весеннюю часть сезона в ФНЛ на «Сапсан Арене»

«Чертаново» в нынешнем сезоне ФНЛ проводил домашние матчи на стадионе «Авангард» в подмосковном городе Домодедово. Весеннюю часть команда начнёт на «Сапсан Арене». Два первых домашних матча пройдут на стадионе, который ранее назывался малая спортивная арена «Локомотив».



В дальнейшем рассматривается вариант переезда в спортивный городок в «Лужниках». Реконструированный запасной стадион в «Лужника»х вмещает 1872 зрителя, а на поле уложен натуральный газон.

«Если к апрелю поле в спортивном городке будет надлежащего качества, то еще 4 домашних матча (с «Томью», курским «Авангардом», «Спартаком-2» и «Химками») пройдут именно в „Лужниках“, если нет – продолжим принимать соперников на «Сапсан Арене», пока лужниковский стадион не будет готов к матчам ФНЛ», — сообщает пресс-служба «Чертаново».



Что касается «Арены Чертаново», то работы по приведению стадиона к требованиям ФНЛ активно ведутся, но лицензия на проведение матчей пока не получена.