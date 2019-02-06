Кирилл Кокорин: я полтора года назад сдал ЕГЭ, а меня выставляют уголовником

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, выступил с речью в Тверском суде Москвы в ходе заседания, которое проходит в настоящий момент.



«Ваша честь, хотел бы сказать по поводу того, что уеду за границу, – я полтора года назад сдал ЕГЭ, а меня выставляют уголовником, который людей убивает. Как такое можно говорить? Чем это доказано, какие свидетели об этом говорят, как такое можно в ходатайстве писать?» — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Братья Кокорины вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве 8 октября. Срок меры пресечения всех четверых истекает 8 февраля, однако ранее стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Скоро будет решение. LIVE Все самые свежие подробности с места событий.