Кононов решил оставить Глушенкова в основной команде «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал завершение комплектования состава московского клуба. Также Кононов пояснил, почему решил оставить в команде полузащитника Максима Глушенкова.

«Вопрос о том, кто останется, а кто уедет, мы решали со спортивным директором. У нас ещё есть время подумать об этом до завтрашнего дня, но определённый круг ребят вырисовывается, и сегодня мы как раз смотрели на них. Решение по Глушенкову уже было принято. И не потому что он забил сегодня два гола, а потому что в общем вписывается в команду. Надеемся, что он и дальше будет прогрессировать. Аналогии, что его первый гол похож на гол Месси в ворота Нигерии, пока не возникало.

Из молодых игроков не могу кого-то выделить, они все мне симпатичны. Потенциал у них большой, главное для них — работать. Психология проста: вы находитесь в «Спартаке» и развиваться нужно именно в этом клубе.

Нужно чтобы молодые не дёргались, не стремились куда-то уехать, думая о том, что в другом клубе они раскроются. Надо делать это здесь, а мы, тренеры, всегда будем помогать всем игрокам. Всё это — вопрос ментальности, если ты с клубом, то ты должен быть ему предан и достигать с ним результата.

На следующем сборе, который планируется здесь же, у нас будет три матча. Назвать имена соперников не могу, так как сначала нужно подписать контракты с ними. Только после этого я смогу их озвучить», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.