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Ракицкий: были нюансы, которые могли заставить меня отказать «Зениту»

Ракицкий: были нюансы, которые могли заставить меня отказать «Зениту»
Футбол / РПЛ

Украинский защитник Ярослав Ракицкий отметил, что считает верным решение перейти из донецкого «Шахтёра» в «Зенит». Напомним, Ракицкий стал игроком петербургской команды в зимнее трансферное окно.

«Были нюансы, которые могли заставить меня не согласиться с этим предложением. Но я решил, что настало мое время уйти из «Шахтера». Меня каждое трансферное окно спрашивали: уйдешь — не уйдешь? И я всегда думал. В этой ситуации я сразу четко самому себе дал понять: я уйду. И никакого шага назад не будет. Считаю, я сделал правильный выбор. «Зенит» — великолепная команда. А Питер – прекрасный город. Меня все устраивает. Буду стараться приносить пользу. Биться за Питер и за «Зенит», — сказал Ракицкий в интервью телеканалу „Россия 24“.

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