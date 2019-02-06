«Наполи» приостановил трансфер Гамшика в «Далянь Ифань»

«Наполи» на официальном сайте объявил о приостановке перехода полузащитника Марека Гамшика в китайский «Далянь Ифань». Причиной приостановки завершения сделки является нарушение некоторых ранее достигнутых договорённостей по вопросам оплаты со стороны китайского клуба.



Ранее сообщалось, что 31-летний полузащитник заключил соглашение с китайской командой на три года. «Наполи» получит за трансфер Гамшика € 15 млн без учёта бонусов. Зарплата словацкого футболиста по условиям контракта составит € 9 млн за три года.



Гамшик выступает за команду из Неаполя с 2007 года. В текущем сезоне итальянской Серии А хавбек принял участие в 13 матчах.



Марек — рекордсмен «Наполи» по количеству проведённых матчей и забитых мячей. Ему также принадлежит рекорд по количеству матчей (108) за сборную Словакии. Кроме того, он отстаёт на один гол (22) от лучшего бомбардира в истории национальной команды — Роберта Виттека (23).

Источник: Гамшик заключил контракт с китайским клубом «Далянь Ифань»