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«Брайтон» обыграл «Вест Бромвич» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Брайтон» обыграл «Вест Бромвич» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Футбол / Англия

На стадионе «Хоуторнс» в городе Вест Бромвич состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии «Вест Бромвич Альбион» — «Брайтон энд Хоув Альбион». 26 января соперники не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью — 0:0.

Хозяева открыли счёт на 77-й минуте, отличился защитник Кайл Бартли. «Брайтон» смог отыграться спустя пять минут благодаря точному удару Флорина Андоне. В дополнительное время гостям удалось забить ещё дважды. Дубль записал на свой счёт форвард Гленн Мюррей. Таким образом, «Брайтон» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Вест Бромвич» из турнира вылетел.

Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является лондонский «Челси», обыгравший в финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Кубок Англии. 1/16 финала, переигровки
06 февраля 2019, среда. 23:05 МСК
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
1:3
ДВ
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 – Бартли – 77, 1:1 – Андоне – 82, 1:2 – Мюррей – 104, 1:3 – Мюррей – 117
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