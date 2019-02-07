«Брайтон» обыграл «Вест Бромвич» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

На стадионе «Хоуторнс» в городе Вест Бромвич состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии «Вест Бромвич Альбион» — «Брайтон энд Хоув Альбион». 26 января соперники не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью — 0:0.

Хозяева открыли счёт на 77-й минуте, отличился защитник Кайл Бартли. «Брайтон» смог отыграться спустя пять минут благодаря точному удару Флорина Андоне. В дополнительное время гостям удалось забить ещё дважды. Дубль записал на свой счёт форвард Гленн Мюррей. Таким образом, «Брайтон» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Вест Бромвич» из турнира вылетел.

Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является лондонский «Челси», обыгравший в финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.