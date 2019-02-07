Дикань – об отзаявке Ракицкого из сборной: уходя в «Зенит», он знал, на что шёл

Бывший голкипер «Спартака» и «Краснодара» Андрей Дикань прокомментировал исчезновение фамилии защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого на сайте Федерации футбола Украины из списка игроков, которые являются футболистами сборной.

«Я рад за Ярика Ракицкого. Мне понравилось его решение перебраться в «Зенит». Что касается его отзаявки из сборной Украины, Ракицкий – взрослый футболист, который сам принимает решения. Когда Ярослав уходил в «Зенит», он знал, на что шёл», — сказал Дикань в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Ракицкий перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно. На протяжении последних 12 лет он защищал цвета «Шахтёра», а с 2009 года также вызывался в сборную Украины. С донецким клубом 29-летний футболист стал обладателем 19 трофеев.