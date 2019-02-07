Солари: «Реал» доволен своей игрой в матче с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари оценил выступление команды в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (1:1).



«Мы всегда хотим побеждать, и в этом матче у нас были моменты для второго гола. Тем не менее мы довольны своей игрой. Мы идём вперёд шаг за шагом. Сейчас нам предстоит несколько дней тяжёлой работы. Надо понять, в каком состоянии находится Маркос Льоренте.



Кубок Испании – отличный турнир, и мы будем бороться за победу в нём, но теперь наше внимание сфокусировано на следующем матче в чемпионате», — цитирует Солари Goal.com.



Ответный матч полуфинала Кубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 27 февраля. Вторую путёвку в финал Кубка Испании разыграют «Бетис» и «Валенсия». Первый полуфинальный матч этих команд состоится сегодня, 7 февраля.

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