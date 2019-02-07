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Паредес выступил в поддержку Кокорина

Паредес выступил в поддержку Кокорина
Футбол / РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, перешедший в «Пари Сен-Жермен» в зимнее трансферное окно, в своём «инстаграме» поддержал своего экс-партнёра по петербургской команде нападающего Александра Кокорина.

Аргентинец опубликовал совместную фотографию с форвардом, сделанную во время одного из матчей сине-бело-голубых, и сопроводил её хештегами #Сашамыстобой и #СвободуКокорину.

Паредес выступил в поддержку Кокорина
Паредес выступил в поддержку Кокорина
Фото: «Инстаграм» Леандро Паредеса

Накануне, 6 февраля, Тверской суд Москвы принял решение удовлетворить запрос следствия и продлил арест Кокорина ещё на два месяца – до 8 апреля. Находиться под стражей продолжат и другие фигуранты дела – младший брат форварда Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг Александр Протасовицкий. Молодые люди пребывают под арестом с 11 октября за участие в двух драках в Москве, в которых пострадали три человека.

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