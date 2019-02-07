Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 7 февраля, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1424 очка.
Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее — команды Хорватии, Англии и Португалии.
Топ-10 рейтинга ФИФА на данный момент выглядит следующим образом:
1. Бельгия (1727 очков)
2. Франция (1726)
3. Бразилия (1676)
4. Хорватия (1634)
5. Англия (1631)
6. Португалия (1614)
7. Уругвай (1609)
8. Швейцария (1599)
9. Испания (1591)
10. Дания (1589).
…
50. Россия (1424).
Эксклюзивный анализ последних событий в мире спорта читайте в телеграм-канале «Чемпионата».