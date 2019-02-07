Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 7 февраля, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1424 очка.



Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее — команды Хорватии, Англии и Португалии.



Топ-10 рейтинга ФИФА на данный момент выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1727 очков)

2. Франция (1726)

3. Бразилия (1676)

4. Хорватия (1634)

5. Англия (1631)

6. Португалия (1614)

7. Уругвай (1609)

8. Швейцария (1599)

9. Испания (1591)

10. Дания (1589).

…

50. Россия (1424).

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