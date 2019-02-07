Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Бетис» — «Валенсия». 07 февраля. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА

Фото: РИА Новости
Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА
Футбол / Сборная России

Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 7 февраля, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1424 очка.

Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее — команды Хорватии, Англии и Португалии.

Топ-10 рейтинга ФИФА на данный момент выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1727 очков)
2. Франция (1726)
3. Бразилия (1676)
4. Хорватия (1634)
5. Англия (1631)
6. Португалия (1614)
7. Уругвай (1609)
8. Швейцария (1599)
9. Испания (1591)
10. Дания (1589).

50. Россия (1424).

Эксклюзивный анализ последних событий в мире спорта читайте в телеграм-канале «Чемпионата».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент