Тренер по физподготовке «Зенита» рассказал, как идёт восстановление Нобоа

Исаак Серрано, тренер по физподготовке «Зенита», рассказал, как проходит процесс восстановления полузащитника петербургского клуба Кристиана Нобоа.

«Мы на правильном пути. Он зрелый футболист с правильным мышлением. Мы говорим на одном языке, что тоже немаловажно. Вообще, я владею испанским, английским, итальянским, португальским и каталанским. Русский тоже понимаю, могу объясниться с российскими футболистами.



Вернёмся к Нобоа. Позади пять месяцев реабилитации. Как-то общался с главным врачом НБА, и он отметил, что восстановление после травмы крестообразных связок у баскетболистов всегда занимает девять месяцев. В футболе принято считать, что шесть. В общем, получается период от шести до девяти. Конечно, мы хотим, чтобы Кристиан вернулся на поле как можно быстрее. Нобоа уже уверенно бегает, он начал работать с мячом, принимает участие в общекомандных упражнениях», — цитирует Серрано пресс-служба «Зенита».