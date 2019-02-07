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Тренер по физподготовке «Зенита» рассказал, как идёт восстановление Нобоа

Тренер по физподготовке «Зенита» рассказал, как идёт восстановление Нобоа
Футбол / РПЛ

Исаак Серрано, тренер по физподготовке «Зенита», рассказал, как проходит процесс восстановления полузащитника петербургского клуба Кристиана Нобоа.

«Мы на правильном пути. Он зрелый футболист с правильным мышлением. Мы говорим на одном языке, что тоже немаловажно. Вообще, я владею испанским, английским, итальянским, португальским и каталанским. Русский тоже понимаю, могу объясниться с российскими футболистами.

Вернёмся к Нобоа. Позади пять месяцев реабилитации. Как-то общался с главным врачом НБА, и он отметил, что восстановление после травмы крестообразных связок у баскетболистов всегда занимает девять месяцев. В футболе принято считать, что шесть. В общем, получается период от шести до девяти. Конечно, мы хотим, чтобы Кристиан вернулся на поле как можно быстрее. Нобоа уже уверенно бегает, он начал работать с мячом, принимает участие в общекомандных упражнениях», — цитирует Серрано пресс-служба «Зенита».

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