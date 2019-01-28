Нобоа: был готов кричать «Больше так не могу!» и хотел выскочить на поле

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о своём восстановлении от травмы крестообразных связок, а также выразил желание вернуться на поле.



«Не было ли мыслей, что со мной на поле результаты могли быть другими? Только бог знает. Конечно, я хотел бы помочь команде. Но так бывает. У меня же это первая серьёзная травма. Уже даже кричать был готов «Больше так не могу!». Чуть ли не на поле хотел выскочить. Думал – ну почему у меня болит колено? Я же хочу играть.



Что касается восстановления, пока всё идёт хорошо. По плану. Сегодня у меня как раз пять месяцев и одна неделя с момента получения травмы. Но сейчас рано говорить, когда я уже полноценно смогу тренироваться в общей группе — через неделю, две или через месяц. Пока не знаю. Но чувствую себя всё лучше и лучше», — цитирует Нобоа Sport24.



Напомним, эквадорский футболист получил травму крестообразных связок в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (4:1), который состоялся 19 августа. Хавбек неудачно приземлился на газон, после чего покинул поле на носилках.

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