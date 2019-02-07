Жиго: у «Спартака» есть шансы на золото, особенно если победим «Краснодар»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго оценил шансы своей команды на завоевание чемпионского титула в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, у нас есть шансы на золото, особенно если удастся победить «Краснодар» в первом матче после паузы. Я же буду делать всё, чтобы вернуться скорее. Очень приятно, что меня ждут», — сказал французский футболист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Жиго перешёл в «Спартак» перешёл летом 2018 года из бельгийского «Генка» за € 8 млн. В нынешнем сезоне он провёл шесть матчей за клуб в Российской Премьер-Лиги и забил один гол. В сентябре 25-летний французский футболист получил тяжёлую травму колена.

«Спартак» после 17 туров занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место, отставая от «Зенита» на шесть очков.