Де Йонг: если «Аяксу» немного повезёт, он не будет безнадёжен в играх с «Реалом»

Полузащитник амстердамского «Аякса» Френки де Йонг поделился ожиданиями от противостояния с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В течение последних пяти лет «Реал» выиграл Лигу чемпионов четыре раза. Они будут фаворитами. Но если нам немного повезёт, мы не будем безнадёжны. Сейчас у «Аякса» хорошая команда», — приводит слова де Йонга Het Kontakt.

Первый матч «Аякс» и «Реал» проведут в Амстердаме 13 февраля. Ответная встреча состоится в Мадриде 5 марта.

Напомним, «Аякс» занял второе место в группе E, в которой его соперниками были мюнхенская «Бавария», «Бенфика» и афинский АЕК. «Реал» финишировал первым в группе G, опередив «Рому», «Викторию Пльзень» и московский ЦСКА.

Турнирную сетку плей-офф Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».