«Левски» объявил о переходе экс-форварда «Ювентуса» Божинова

Известный болгарский нападающий Валери Божинов перешёл в «Левски». Об этом сообщает официальный сайт софийского клуба.

Футболист достался «Левски» бесплатно и подписал контракт с клубом до лета 2020 года. Божинов уже играл за «Левски» в 2014 году.

Последним клубом форварда был «Ботев», за который игрок провёл 12 матчей во всех турнирах, став автором семи забитых мячей.

Ранее 32-летний Божинов выступал за такие клубы, как «Лечче», «Фиорентина», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Парма», «Спортинг», «Верона», «Виченца», «Тернана», «Партизан», «Мэйчжоу Хакка», «Лозанна» и «Риека». Сыграл 43 матча за национальную команду Болгарии и забил в них шесть мячей. В составе «Ювентуса» становился победителем Серии Б.