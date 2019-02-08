Джонс подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс подписал новый контракт со своей командой. Как сообщает пресс-служба английского клуба, новое соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до 2023 года с возможностью его продления ещё на один сезон.

Джонс ранее выступал за «Блэкберн Роверс», а 13 июня 2011 года «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с защитником. Тогда футболист заключил с манкунианцами пятилетний контракт. В составе своей команды Джонс стал чемпионом Англии, выиграл Кубок английской лиги, Кубок Англии, дважды Суперкубок страны, а также Лигу Европы.

В нынешнем сезоне защитник провёл в Премьер-лиге 11 матчей (9 — в основном составе), не отметившись результативными действиями.