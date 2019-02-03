Джонс: Сульшеру удалось вернуть счастливые времена в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс комплиментарно высказался по поводу работы в клубе Уле-Гуннара Сульшера.



«Он принёс свежесть в раздевалку команды. Он пришёл и захотел помочь нам подвинуться вперёд и вернуть счастливые времена. Думаю, что ему удалось сделать это.



Его навыки коммуникации и управления людьми очень хороши. Он общается с игроками и говорит им те слова, в которых они нуждаются. Игроки хотят, чтобы менеджер был честен с ними, и это именно то, что он им может дать.



Тем не менее, мы ещё ничего не добились. Мы сделали хороший рывок, и все говорят о нас, но это ничего не значит. Мы по-прежнему находимся за пределами первой четвёрки, и это не то место, на которое мы рассчитываем», — цитирует Джонса Sky Sports.



Напомним, что после прихода Сульшера «Манчестер Юнайтед» лишь однажды потерял очки в девяти матчах.

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