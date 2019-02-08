Дзюба вручил Заболотному приз за лучший гол «Зенита» в первой части сезона

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный получил приз за лучший гол по итогам первой части сезона, сообщает официальный «твиттер» петербургского клуба. Приз игроку вручил его одноклубник форвард Артём Дзюба.

По итогам голосования лучшим был признан мяч Заболотного в ворота «Мольде» в первом матче раунда плей-офф отборочного этапа Лиги Европы. На 80-й минуте встречи форвард подкараулил мяч после удара в штангу в исполнении Дзюбы и отправил его в ворота с рикошетом от защитника. Тем самым Заболотный вывел «Зенит» вперёд, после чего сине-бело-голубые забили вновь и одержали победу со счётом 3:1.

В ответном матче российская команда потерпела поражение со счётом 1:2, но вышла в групповой этап Лиги Европы, по итогам которого сумела пробиться в плей-офф турнира, где встретится с «Фенербахче».