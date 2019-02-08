«Рубин» расторг контракт с Джанаевым

«Рубин» и Сослан Джанаев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Соглашение футболиста с казанским клубом истекало летом 2020 года.

«Мы благодарим Сослана за время, проведённое в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном «твиттере» казанской команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что 31-летний футболист является одним из самых высокооплачиваемых футболистов казанского клуба, поэтому руководство «Рубина» вело переговоры с голкипером о понижении зарплаты из-за финансовых сложностей, а в случае отказа было готово расстаться с ним.

В этом сезоне основным вратарём «Рубина» стал 24-летний Иван Коновалов, который принял участие в 12 матчах РПЛ и в четырёх из них сыграл на ноль. Джанаев в этом сезоне сыграл в четырёх матчах РПЛ, пропустив большую часть сезона из-за травмы плеча.