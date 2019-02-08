«ПСЖ» возобновил интерес к Канте и попытается купить игрока летом

«Пари Сен-Жермен», желающий усилить опорную зону, вернулся к кандидатуре полузащитника «Челси» Н’Голо Канте.



Как сообщает Le10sport.com, парижане планируют сделать лондонскому клубу предложение о трансфере хавбека после окончания нынешнего сезона. Поспособствовать переходу могут напряжённые отношения между футболистом и главным тренером «Челси» Маурицио Сарри. Также утверждается, что сам Канте не исключает ухода из команды.



27-летний полузащитник продлил соглашение с «Челси» в конце ноября 2018 года. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.



В нынешнем сезоне Канте принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами, а также получил 3 жёлтые карточки.

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