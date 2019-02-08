Фабрегас: если Азар уйдёт из «Челси», то только ради «Реала»

Бывший полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, ныне выступающий за «Монако», прокомментировал ситуацию вокруг нападающего лондонского клуба Эдена Азара, который летом может перейти в мадридский «Реал».

«У Азара осталось ещё полтора года по контракту, и он счастлив в «Челси». Если он покинет Лондон, то только ради «Реала». Это будет его личное решение. Желаю ему всего наилучшего, потому что он отдал «Челси» семь впечатляющих лет», — приводит слова Фабрегаса Marca.

По информации СМИ, Азар уже принял решение перейти в «Реал» по окончании нынешнего сезона. Ожидается, что 28-летний бельгиец сообщит об этом руководству «Челси» в ближайшее время.

Действующий контракт Эдена с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.