Симеоне: рад за Солари, хорошо, что ещё один аргентинец показал свой уровень

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 23-го тура Примеры с «Реалом». Встреча состоится 9 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано». Наставник «Атлетико» также заявил, что будет рад встрече с соотечественником, главным тренером «Реала» Сантьяго Солари. Ранее Солари защищал цвета клуба «Сан Лоренцо», когда его возглавлял Симеоне.

«Знаю Солари уже давно. Я был его тренером, когда он завершал карьеру. Тогда Сантьяго здорово помог нам. Будучи аргентинцами, мы иногда встречаемся, вместе обедаем.

Думаю, он подходит для работы главным тренером. И Солари уже доказал, что может успешно справляться с этой работой. Радует, что ещё один аргентинец работает на столь высоком уровне.

Нас ждёт матч с командой, которая здорово прогрессировала после прихода Солари. У «Реала» отличные фланги, на которых играют Винисиус, Гарет Бэйл и Лукас Васкес. Карим Бензема — фантастический игрок.

Думаю, мы хорошо готовы, находимся в отличном состоянии. Мы тоже прогрессируем, с каждым днём играем всё лучше и лучше», — цитирует Симеоне Goal.com.