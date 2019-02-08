Солари: «Реал» находится в прекрасной форме, но матч с «Атлетико» будет тяжёлым

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари поделился ожиданиями от матча 23-го тура испанской Примеры, в котором «Королевский клуб» сыграет с «Атлетико». Встреча состоится 9 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано».

«Соперник играет в очень интенсивный, тактически грамотный футбол. Мы должны будем и сами сыграть интенсивно, приложить массу усилий, чтобы добиться нужного результата.

Нам нужно использовать всё имеющееся оружие. Мы упорно работаем каждый день на тренировках, чтобы обрести баланс. Сейчас «Реал» находится в прекрасной форме, игроки очень стараются на каждой тренировке. Каждый думает о командных интересах.

Нас ждёт очень важный и тяжёлый матч, но мы сосредоточены и готовы к нему. Надеюсь, что сможем сыграть в том же ключе, как и с «Барселоной», «Жироной» и «Севильей», проявим такую же жажду победы», — приводит слова Солари Daily Mail.