Агент: работа в России является приоритетным вариантом для Карадениза

Анзор Гаргаев, агент бывшего полузащитника «Рубина» Гёкдениза Карадениза, рассказал о желании 39-летнего футболиста начать тренерскую карьеру в России.

«В том, что Гёкденизом интересуются различные клубы, нет ничего необычного. Он много лет отдал российскому футболу, обладает безупречной репутацией и является очень уважаемым человеком. У него есть огромный опыт, которым он хочет делиться с другими. На данный момент его приоритетным вариантом является работа именно в России. Но о каких-то конкретных предложениях я вам пока рассказать не могу», — приводят слова Гаргаева «Известия».

Напомним, по окончании сезона-2017/18 Карадениз завершил карьеру футболиста. Турецкий игрок выступал в составе казанского «Рубина с 2008 по 2018 год. За это время он принял участие в 300 матчах и забил 52 гола. Гёкдениз является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка России. Также полузащитник играл за национальную команду Турции с 2003 по 2008 год.