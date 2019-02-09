«Далянь Ифань» предложил Мертенсу € 15 млн в год

«Далянь Ифань» проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику «Наполи» Дрису Мертенсу. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По данным источника, китайский клуб готов платить футболисту зарплату в размере € 15 млн в год. «Наполи» может продать бельгийца, но оценивает его не менее чем в € 45 млн.

Напомним, «Далянь Ифань» в ближайшее время завершит трансфер полузащитника «Наполи» Марека Гамшика за € 20 млн.

31-летний Мертенс перешёл в «Наполи» летом 2013 года из ПСВ. Сумма трансфера составила € 9,48 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах чемпионата Италии, стал автором восьми забитых мячей, а также отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.