Анчелотти: «Наполи» заслуживал победы в матче с «Фиорентиной»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча 23-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (0:0). Наставник неаполитанцев остался недоволен итоговым счётом.

«Это не тот результат, который меня устраивает. Мы потеряли два очка. Считаю, что мы заслуживали победы. Мы провели хороший матч, но не хватало завершения, что и стало причиной такого результата. Нам было немного сложно строить атаки, потому что соперник здорово нас прессинговал, но мы сумели решить эту проблему.

Фабиан Руис отличается от Гамшика, но он хорошо комбинирует с Алланом. Сейчас мы играем в другой футбол, нежели с Гамшиком, действуем более вертикально. Наше видение футбола немного изменилось, но отнюдь не радикально.

Мертенс? Ему немного не повезло в атаке. Голкипер соперника сделал несколько великолепных сейвов. Нам нужно улучшить игру в завершающей стадии.

Борьба за Скудетто окончена? Мы отстаём от «Юве» на восемь очков. Возможно, огонь разгорится завтра, но не сегодня», — цитирует Анчелотти пресс-служба «Наполи».