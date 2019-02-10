Мхитарян: рад вернуться на поле после травмы

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями от матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун» (2:1). Эта игра стала первой для хавбека в 2019 году, вернувшегося в строй после перелома плюсневой кости правой ноги.

«Рад вернуться на поле спустя два месяца. Я продолжу работать и делать всё возможное для моей команды», — написал Мхитарян в своём «твиттере».

Мхитарян выступает в составе лондонского «Арсенала» с 2018 года. Ранее армянский футболист играл в таких командах, как «Шахтёр», дортмундская «Боруссия», «Манчестер Юнайтед», и других клубах. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Арсенал» 15 матчей в чемпионате Англии, стал автором 4 голов и отдал результативную передачу.