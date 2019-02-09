Эмери: сегодня горжусь игроками «Арсенала», финишировать в топ-4 реально

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун». Лондонцы победили со счётом 2:1.

«Эта победа была очень важна. Три очка приближают нас к первой четвёрке, что и является целью «Арсенала» в этом сезоне. Нам нужно добиваться стабильных результатов дома и на выезде. Сегодняшняя победа придаёт уверенности в силах, будем продолжать идти к своей цели.

Я был недоволен в течение матча? Нет, я очень счастлив. Наши игроки здорово работали на поле, помогали друг другу. Я горжусь ими сегодня. Конечно, я всегда хочу большего. Преимущества в два мяча недостаточно. Если соперник забьёт один гол, то сможет вернуться в игру. Мои амбиции заключаются в том, чтобы мы не пропускали в таких ситуациях. Но я понимаю, что требовать этого со скамейки запасных проще, чем добиваться на поле.

Попасть в топ-4 по итогам сезона реально. После 26 туров мы отстаём от «Манчестер Юнайтед» на одно очко. Конечно, добиться нужного результата будет сложно, но после 26 туров у нас есть шансы. Игроки «Арсенала» предельно мотивированы», — приводит слова Эмери пресс-служба лондонцев.