Фалькао не намерен возвращаться в «Атлетико» из-за конфликта с Симеоне

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао не намерен возвращаться в мадридский «Атлетико», сообщает Don Balon.



По информации источника, колумбийский футболист хочет покинуть стан монегасков, однако вариант с возвращением в мадридский «Атлетико» исключён. Отмечается, что у Фалькао возник конфликт с главным тренером «матрасников» Диего Симеоне.



Фалькао выступал в составе мадридского «Атлетико» с 2011 по 2013 год, после чего перешёл в «Монако». В нынешнем сезоне Фалькао принял участие в 20 матчах за монегасков в чемпионате Франции, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.



Сегодня, 10 февраля, «Монако» проведёт матч 24-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Фалькао: возвращение в «Атлетико»? Никогда не знаешь, что тебя ждёт в будущем