Победа ПАОКа в видеообзоре матча лидеров чемпионата Греции с «Олимпиакосом»

В матче 20-го тура чемпионата Греции ПАОК обыграл «Олимпиакос» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба». Матч обслуживал арбитр Хесус Хиль Мансано.

Счёт был открыт уже на 3-й минуте, отличился Аделину Виейринья. В середине тайма преимущество хозяев увеличил Диего Бисесвар. В концовке встречи команды обменялись голами. Сначала третий гол в ворота «Олимпиакоса» забил Чуба Акпом, а затем Даниэл Каштелу сократил разрыв в счёте.

После матча ПАОК, набрав 54 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице греческой Суперлиги. «Олимпиакос» (45) остался на втором месте.

В следующем туре ПАОК на выезде сыграет с «Аполлоном Смирнис». Матч состоится 18 февраля. «Олимпиакосу» предстоит домашняя игра с АЕКом (17 февраля).