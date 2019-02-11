Как стало известно «Чемпионату», голкипер Сослан Джанаев близок к переходу в «Урал».

Последним клубом Джанаева был «Рубин». 8 февраля «Рубин» расторг контракт с Джанаевым. Соглашение голкипера с казанским клубом истекало летом 2020 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что 31-летний футболист является одним из самых высокооплачиваемых футболистов казанского клуба, поэтому руководство «Рубина» вело переговоры с голкипером о понижении зарплаты из-за финансовых сложностей, а в случае отказа было готово расстаться с ним.

В этом сезоне основным вратарём «Рубина» стал 24-летний Иван Коновалов, который принял участие в 12 матчах РПЛ и в четырёх из них сыграл на ноль. Джанаев в этом сезоне сыграл в четырёх матчах РПЛ, пропустив большую часть сезона из-за травмы плеча.