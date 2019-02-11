Видеообзор разгромных побед «Вердера» и «Фортуны»

«Вердер» в матче 21-го тура Бундеслиги нанёс поражение «Аугсбургу». Матч, проходивший в Бремене, завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев. Ещё в первом тайме «Вердер» отправил в ворота соперника три мяча. Дубль в составе хозяев оформил Милот Рашица, ещё один мяч забил Йоханнес Эггештайн. После перерыва итоговый счёт установил Кевин Мёвальд.

После этой победы «Вердер» набрал 30 очков и вышел на 10-е место в турнирной таблице. «Аугсбург» с 18 очками занимает 15-е место.

В другом матче «Фортуна» одержала победу над «Штутгартом» со счётом 3:0. Хозяева забивали в каждом из таймов. Счёт на 34-й минуте открыл Кенан Караман. Сразу после перерыва преимущество хозяев удвоил Оливер Финк, а точку в матче в концовке поставил Бенито Раман.

После этой победы «Фортуна» набрала 25 очков и поднялась на 12-е место. «Штутгарт» с 15 набранными баллами занимает 16-е место в турнирной таблице.

Видеообзор матчей можно посмотреть на «Чемпионате».

Голы Рамана и Карамана помогли «Фортуне» разгромить «Штутгарт»