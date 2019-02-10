Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Атлетик Бильбао» — «Барселона». 10 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Голы Рамана и Карамана помогли «Фортуне» разгромить «Штутгарт»

Голы Рамана и Карамана помогли «Фортуне» разгромить «Штутгарт»
Футбол / Германия

«Фортуна» в матче 21-го тура Бундеслиги со «Штутгартом» одержала победу со счётом 3:0. Хозяева забивали в каждом из таймов. Счёт на 34-й минуте открыл Кенан Караман. Сразу после перерыва преимущество хозяев удвоил Оливер Финк, а точку в матче в концовке поставил Бенито Раман.

После этой победы «Фортуна» набрала 25 очков и поднялась на 12-е место. «Штутгарт» с 15 набранными баллами занимает 16-е место в турнирной таблице.

В следующем туре Бундеслиги «Фортуна» сыграет в гостях с «Байером», а «Штутгарт» примет «РБ Лейпциг».

Германия - Бундеслига. 21-й тур
10 февраля 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
3 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 – Караман – 34, 2:0 – Финк – 49, 3:0 – Раман – 85
Удаления: нет – Гонсалес, 90+3
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент