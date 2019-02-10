Голы Рамана и Карамана помогли «Фортуне» разгромить «Штутгарт»

«Фортуна» в матче 21-го тура Бундеслиги со «Штутгартом» одержала победу со счётом 3:0. Хозяева забивали в каждом из таймов. Счёт на 34-й минуте открыл Кенан Караман. Сразу после перерыва преимущество хозяев удвоил Оливер Финк, а точку в матче в концовке поставил Бенито Раман.

После этой победы «Фортуна» набрала 25 очков и поднялась на 12-е место. «Штутгарт» с 15 набранными баллами занимает 16-е место в турнирной таблице.

В следующем туре Бундеслиги «Фортуна» сыграет в гостях с «Байером», а «Штутгарт» примет «РБ Лейпциг».