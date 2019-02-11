Заболотный: если расслабил булки в «Зените», то вжух — и тебя нет

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал слова экс-партнёра по «Тосно» Давида Юрченко, который сказал, что от человека, перешедшего из простой команды в топ-клуб, каждый день ждут оплошности, чтобы занять его место.

«Может, он сказал чуть грубовато, но любой хотел бы оказаться на твоём месте и играть в лучшем клубе России. Всегда есть кто-то на скамейке, готовый тебя заменить. Если ты подписал контракт с «Зенитом» и расслабил булки, то в следующее трансферное окно вжух — и тебя нет», — сказал Заболотный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

27-летний Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе 2018 года за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате России, в которых не забил ни одного гола.