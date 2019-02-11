«Рубин» исключил Сесара Наваса из заявки на сезон-2018/19

Казанский «Рубин» исключил из заявки на сезон-2018/19 защитника Сесара Наваса, сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.



Напомним, в июле минувшего года казанский клуб продлил соглашение с 38-летним испанским футболистом до лета 2019 года. В нынешнем сезоне Навас принял участие в 17 матчах за «Рубин» в чемпионате России, однако не сумел отметиться результативными действиями.



Навас перешёл в «Рубин» в 2009 году. В 2015 году испанский футболист перешёл в «Ростов», а позже, в 2017-м, вновь вернулся в казанскую команду.



«Рубин» набрал 25 очков в 17 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования на данный момент является «Зенит», набравший 34 очка в 17 матчах.