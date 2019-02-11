Бывший тренер «Локомотива» Юрчевич возглавит сборную Азербайджана

Новым главным тренером сборной Азербайджана станет хорват Никола Юрчевич. Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

«Никола Юрчевич станет главным тренером сборной Азербайджана. Соответствующее соглашение будет подписано с тренером в ближайшее время», — говорится в заявлении федерации.

Хорватский специалист подпишет с федерацией контракт, который будет действовать до лета 2020 года.

Юрчевич будет руководить Азербайджаном в отборочном турнире чемпионата Европы-2020, в котором команда в одной группе сыграет со сборными Хорватии, Уэльса, Словакии и Венгрии.

52-летний Юрчевич с 2012 по 2013 год входил в тренерский штаб Славена Билича, который возглавлял московский «Локомотив». В качестве главного тренера он руководил «Загребом», загребским «Динамо», «Аустрией» и «Славеном Белупо».