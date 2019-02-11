Супруга Аршавина обвиняет экс-футболиста в угрозах

Алиса Аршавина, супруга бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, подала на мужа заявление в полицию Санкт-Петербурга, сообщает телеграм-канал Mash.



По информации источника, экс-футболист вместе с незнакомыми людьми отобрал у супруги автомобиль марки Mercedes GL 350. Также Аршавин по телефону угрожал жене тюрьмой, если та не вернёт ему деньги, которые он ранее давал ей. Бывшему игроку грозят обвинения по нескольким уголовным статьям. Сообщается, что интересы жены Аршавина в суде будут отстаивать адвокаты Александр Добровинский и Марина Дубровская.



Последние два года Аршавин выступал за казахстанский «Кайрат». В конце 2018 года форвард принял решение завершить футбольную карьеру, после чего получил работу в «Зените». Задачей Аршавина является окультуривание юных футболистов, с которыми он намерен посещать Эрмитаж и театры.

В полицию Санкт-Петербурга поступило заявление на Аршавина