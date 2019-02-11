В полицию Санкт-Петербурга поступило заявление на Аршавина

В полицию Санкт-Петербурга подали заявление на бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, сообщает телеграм-канал Mash.



По информации источника, заявитель сообщил, что Аршавин ему угрожал. На данный момент петербургская полиция выясняет обстоятельства произошедшего.



Напомним, в декабре минувшего года Аршавин стал участником скандала. Футболист провёл ночь в стриптиз-клубе, затем вышел из него с девушками и устроил верховую прогулку на лошадях. После этого экс-футболист отказался платить за прокат лошадей. Кроме того, женатый Аршавин целовался с девушками возле дверей клуба.



Последние два года Аршавин выступал за казахстанский «Кайрат». В конце 2018 года форвард принял решение завершить футбольную карьеру, после чего получил работу в «Зените». Задачей Аршавина является окультуривание юных футболистов, с которыми он намерен посещать Эрмитаж и театры.

Источник: Аршавин провёл ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей