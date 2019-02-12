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«Алавес» обыграл «Леванте» и прервал серию матчей без побед в Примере

«Алавес» обыграл «Леванте» и прервал серию матчей без побед в Примере
Футбол / Испания

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Алавес» принимал «Леванте». Встреча команд состоялась на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась со счётом 2:0.

Автором первого гола в матче стал защитник «Алавеса» Виктор Лагуардия, отправивший мяч в ворота «Леванте» на 23-й минуте. В компенсированное время матча второй гол забил полузащитник хозяев Хонатан Родригес. Таким образом, «Алавес» прервал безвыигрышную серию в испанской Примере, которая длилась на протяжении 4 матчей.

«Алавес» набрал 35 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (27) располагается на 14-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером соревнования является «Барселона», набравшая 51 очко в 23 матчах.

В следующем туре «Алавес» сыграет на выезде с «Бетисом», а «Леванте» проведёт матч с «Сельтой».

Испания - Примера. 23-й тур
11 февраля 2019, понедельник. 23:00 МСК
Алавес
Витория
2 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 – Лагуардия – 23, 2:0 – Родригес – 90+3
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