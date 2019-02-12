Адвокат: если Аршавин — Месси, то Кокорин – Криштиану

Бывший главный тренер «Зенита» и «Фенербахче» Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча команд в 1/16 финала Лиги Европы.

«У «Фенербахче» проблемы. В лиге всё плохо, а еврокубки и не нужны – есть риск вылететь. Я ушёл, потому что не было постоянства. Ни цели, ни задач. Знаю, что в «Зените» молодая команда. Много футболистов сборной. Дерзкие ребята. Есть лидер Дзюба, я его игнорировал. Считал недостаточно талантливым. У меня были более многообещающие ребята. Кокорин как минимум. Измайлов, который всегда травмировался. Но в первую очередь Кокорин.

Он в тюрьме? Да, печальная история. Талант променять на ерунду – так по-русски. Как жаль, что Кокорин в тюрьме, он бы помог «Зениту» в Стамбуле – и не только. Фантастически талантливый парень. Дольче вита мешает молодым.

Новый Аршавин? Нет, Аршавин – он только один. Талант от бога. Остальные тоже стараются. Дзюба – это про мышцы и характер, но не про талант. Но Кокорин – талант! Он был очень близок по своим качествам к таланту. Как в Нидерландах те, кем восхищаются. Если Аршавин – Месси, то Кокорин – Криштиану. По вашим меркам. Быстрый и резкий, отличный футболист. Всё ухватывал с первого раза. Жаль, что личная жизнь его увела не туда», — цитирует Адвоката «Спорт-экспресс».