Агент: Чернов мог стать первым россиянином в MLS, но в штате был большой налог

Олег Шигаев, агент защитника «Ростова» Евгения Чернова, в своём «инстаграме» рассказал о несостоявшемся переходе футболиста в клуб MLS «Филадельфия Юнион».



«В продолжение темы Евгений Чернов и MLS. Действительно, было предложение у Евгения от «Филадельфии» приехать в расположение клуба (так у них принято) для знакомства с клубом и инфраструктурой. Был предложен четырёхлетний контракт. Но в связи с большими налогами в этом штате после долгих раздумий мы отказались. Женя мог оказаться первым российским футболистом в MLS», — говорится в сообщении Шигаева.

Чернов является воспитанником «Томи», в основном составе которой числился с 2012 по 2015 год. За это время он успел на правах аренды поиграть за «Газовик», «Химик» (Дзержинск) и «Енисей», после чего в 2016 году перешёл в «Зенит». В сезоне-2017/18 защитник выступал за «Тосно», с которым стал обладателем Кубка России. В феврале этого года Чернов подписал контракт с «Ростовом».