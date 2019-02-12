Матч «Краснодар» — «Байер» будут судить итальянские рефери

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Краснодара» и «Байера», который состоится 14 февраля в Краснодаре, рассудит судейская бригада из Италии. Возглавит её 37-летний Давиде Масса, который имеет статус арбитра ФИФА.



Матчи «Краснодара» или «Байера» ранее не обслуживал. По одному разу судил поединки с участием российских и немецких клубов. Московский «Локомотив» при его судействе в текущем сезоне на групповой стадии Лиги чемпионов проиграл в Португалии «Порту» со счётом 1:4, а дортмундская «Боруссия» в квалификации Лиги Европы сезона-2015/16 выиграла в гостях у австрийского «Вольфсбергера» – 1:0.



Помогать Массе будут ассистенты Альберто Тегони и Джорджио Ферретти, дополнительные ассистенты Маурицио Мариани и Чиро Карбоне, а также резервный судья Микаэль Фаббри. Судейским наблюдателем от УЕФА назначен Уно Тутк из Эстонии, сообщает пресс-служба «быков».

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