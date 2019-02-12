Почеттино: с начала декабря «Тоттенхэм» — лучшая команда чемпионата Англии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».



«На днях я заметил, что, если смотреть с начала декабря, мы — лучшая команда в английской Премьер-лиге. Это высокая оценка для команды. Игроки делают всё возможное, и я горжусь тем, что возглавляю эту команду.



Я действительно верю, что мы можем выиграть любой матч, в котором участвуем. При этом мы знаем, что Лига чемпионов — сложное соревнование. Нам противостоит команда, которая занимает первое место в Бундеслиге. При всём уважении к сопернику, мы верим, что можем обыграть любого», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Боруссия» Д состоится завтра, 13 февраля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответную встречу команды проведут 5 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

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