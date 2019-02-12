Кёлльнер уволен с поста главного тренера «Нюрнберга»

Немецкий специалист Михаэль Кёлльнер был уволен с поста главного тренера «Нюрнберга», сообщается на официальном сайте немецкой команды.



Помимо Кёлльнера был уволен также и спортивный директор «Нюрнберга» Андреас Борнеманн. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен бывший нападающий «Нюрнберга», легенда клуба Марек Минтал. Ассистентом Минтала назначен Борис Шоммерс. В ближайшее время руководство немецкого клуба планирует найти постоянного тренера.



«Нюрнберг» набрал 12 очков в 21 матче и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнования на данный момент является дортмундская «Боруссия», набравшая 50 очков в 21 матче чемпионата Германии.