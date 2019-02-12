Иванович: уверен на сто процентов, что дома «Зенит» сыграет намного лучше

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал поражение в матче первого раунда 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (0:1).



«Мы заведомо были готовы к тому, что «Фенербахче» — сильный соперник. Первые 20 минут они контролировали игру, но потом и у нас начало получаться. Я думаю, что если бы забили пенальти, всё было бы по-другому. Ничего страшного — у нас по-прежнему большие шансы. Первая игра после сборов всегда очень тяжёлая. Продолжаем дальше и посмотрим.



В эмоциональном плане проблем нет. Проблема в физике, проблема в уверенности команды. В начале матча почти все наши передачи не были уверенными, не были точными. Потом мы привыкли и вернулись к игре в футбол — начали играть, создавать, показывать движение. Уверен на сто процентов, что дома будем играть намного лучше», — приводит слова Ивановича пресс-служба «Зенита».