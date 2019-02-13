Дзаньоло — о дубле в ворота «Порту»: мои чувства невозможно описать словами

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с португальским «Порту» (2:1). В этой встрече итальянец оформил дубль.

«Я счастлив, и мои чувства почти невозможно описать словами. Этот вечер не забуду никогда. Было так здорово отпраздновать гол под трибуной с самыми ярыми болельщиками «Ромы»! Надеюсь, что забью за клуб ещё много важных мячей.

Пропущенный гол может осложнить нам жизнь в ответной встрече. Но надо просто работать в поте лица, чтобы в Португалии довершить начатое. Мы хорошо подготовились к матчу и почти ничего не позволили создать сопернику. Попробуем отыграть так и ответную встречу», — приводит слова Дзаньоло пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Порту» — «Рома» состоится 6 марта. Встреча пройдёт в Порту на стадионе «Драгау». Начало матча — в 23:00 мск.