Де Росси: Дзаньоло уже великий игрок, но станет великим чемпионом

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с португальским «Порту» (2:1).

«Дзаньоло уже давно ни для кого не является сюрпризом. Он невероятно силён физически для своего возраста, но добавляет к этому удивительную технику. Это уже великий игрок, но он станет великим чемпионом.

Мы знали, что матч получится непростым. Жаль, что пропустили необязательный гол, ведь в остальном полностью контролировали ход игры. Счёт 2:1 не обещает спокойной жизни, но думаю, что теперь шансы — 51 на 49 в нашу пользу», — приводит слова Де Росси пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Порту» — «Рома» состоится 6 марта. Встреча пройдёт в Порту на стадионе «Драгау». Начало матча в 23:00 мск.