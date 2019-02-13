Кирьяков: «Байер» — сильная и опытная команда с отличным подбором игроков

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от первого матча «Краснодара» с леверкузенским «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Байер» — сильная и опытная команда. У них отличный подбор игроков. Они здорово владеют мячом, великолепно проводят контратаки. При этом игра немецкого клуба в обороне не слишком дисциплинированна — защитники поднимаются высоко и оставляют свободные зоны. Именно этим и нужно воспользоваться «Краснодару». Подопечные Мурада Мусаева хорошо умеют ловить соперника на ошибках. Первая игра очень важна с точки зрения результата. Нужно постараться показать хороший футбол и победить на своём поле», — приводят слова Кирьякова «Известия».

Матч «Краснодар» — «Байер» состоится завтра, 14 февраля, в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.