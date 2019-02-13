«Жальгирис» взял в аренду вратаря «Ювентуса»

«Жальгирис» взял в аренду румынского вратаря «Ювентуса» Лаурентиу Бранеску. Как сообщает официальный сайт литовского клуба, срок аренды рассчитан до 30 июня нынешнего года.



24-летний футболист перешёл в «Ювентус» в январе 2011 года, но за основную команду за это время не провёл ни одного матча. Выступал за молодёжную команду туринского клуба, несколько раз отдавался в аренду, а в 2014 году был продан «Виртусу Ланчано», у которого через год был выкуплен обратно.



Бранеску выступал за венгерский «Халадаш», кипрскую «Омонию», бухарестское «Динамо» и хорватскую. «Горицу». В активе голкипера есть матчи на юношеские и молодёжную сборные Румынии.

«Жальгирис» в настоящее время занимает второе место в таблице чемпионата Литвы.