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«Жальгирис» взял в аренду вратаря «Ювентуса»

«Жальгирис» взял в аренду вратаря «Ювентуса»
Футбол / Италия

«Жальгирис» взял в аренду румынского вратаря «Ювентуса» Лаурентиу Бранеску. Как сообщает официальный сайт литовского клуба, срок аренды рассчитан до 30 июня нынешнего года.

24-летний футболист перешёл в «Ювентус» в январе 2011 года, но за основную команду за это время не провёл ни одного матча. Выступал за молодёжную команду туринского клуба, несколько раз отдавался в аренду, а в 2014 году был продан «Виртусу Ланчано», у которого через год был выкуплен обратно.

Бранеску выступал за венгерский «Халадаш», кипрскую «Омонию», бухарестское «Динамо» и хорватскую. «Горицу». В активе голкипера есть матчи на юношеские и молодёжную сборные Румынии.

«Жальгирис» в настоящее время занимает второе место в таблице чемпионата Литвы.

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